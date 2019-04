Lasse Schöne, mediano danese dell'Ajax, ha parlato della Juventus al magazine Ajax Life: "In rosa hanno grandi nomi, hanno persino ottimi giocatori che non giocano spesso. Di recente, Dybala non è stato in campo in Champions League. Se ti puoi permettere qualcosa del genere, significa che hai una grande squadra. E giocatori che possono risolvere la situazione se ti trovi spalle al muro. Per quanto riguarda noi, siamo stati capaci di vincere 4-1 contro il Real Madrid dopo aver perso l'andata 2-1 in casa. Se giocheremo per due volte a un livello inferiore a quello reale, sarà difficile per noi restare in gioco. Ma se riusciremo a fare bene, allora potremo rendere la vita molto difficile alla Juve."