Alla vigilia della gara col Napoli, l'allenatore dell'Ajax Alfred Schreuder ha parlato così in conferenza stampa: "In questi giorni ci sono state diverse critiche per il pareggio in campionato, era una partita importante e volevamo vincerla, ma non posso rimproverare nulla alla squadra. Noi siamo motivati ma il Napoli è forte, una delle migliori squadre europee; ora anche in Italia si gioca un calcio offensivo, sarà una bella partita".



UOMINI CHIAVE - "Cercheremo di rimanere uniti e a fermare Kvaratskhelia e Zielinski, anche se per fare gioco dovremmo prendere dei rischi. Loro hanno sei punti, è una partita che conta molto; sulla carte il Liverpool è il favorito per vincere il girone, ma il Napoli è vicino a quel livello. Le assenze? Non ci saranno Sanchez e Kaplan".



LUCCA - "Siamo contenti di quello che sta facendo Lucca, nelle ultime partite è entrato bene partendo dalla panchina. Ci sono anche altre alternative nel ruolo ruolo, ma quando sarà pronto fisicamente potrà partire titolare".