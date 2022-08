L'Ajax si sta preparando a ricevere una nuova offerta dal Manchester United per Antony, l'esterno brasiliano che Ten Hag vorrebbe con sé in Inghilterra. La richiesta è di 100 milioni, per adesso i Red Devils sono fermi a 80. In caso di cessione, per sostituirlo i lanceri sono pronti a far tornare Hakim Ziyech, a lungo nel mirino del MIlan e adesso in attesa di conoscere la sua prossima squadra dopo essere stato messo ai margini del Chelsea. Lo riporta Footmercato.