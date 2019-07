Dusan Tadic, attaccante dell'Ajax, ha commentato al De Telegraaf l'addio di de Jong, andato al Barcellona, e quello probabile di De Ligt, vicino alla Juve.



Queste le sue parole: "Ci mancheranno moltissimo i giocatori in partenza, ma il club acquisterà giocatori buoni e importanti. Vogliamo stabilire un record con l'Ajax: giocare la Champions League ogni stagione e diventare campioni. Hai parlato con Matthijs dei problemi relativi al suo trasferimento alla Juventus? No, non proprio. Finché è un giocatore dell'Ajax, darà tutto. È grande e spero che rimanga. Se ciò non è possibile, ci mancherà moltissimo, proprio come Frenkie".