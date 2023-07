Dusan Tadic è stufo dell'Ajax. Il capitano e bandiera dei Lancieri ha lanciato un chiaro messaggio al club non partecipando agli allenamenti del suo club in vista della prossima stagione. Ma la situazione potrebbe essere ben più complessa e, con un contratto in scadenza nel 2024 e un forte interesse del Besiktas nei suoi confronti, questi potrebbero essere i suoi ultimi giorni ad Amsterdam.



ROTTURA - Il motivo lo ha spiegato lui stesso alla società, con cui ha voluto un colloquio. Come riporta il Telegraaf, il serbo si è presentato con il suo agente faccia a faccia con Sven Mislintat, il nuovo deus ex machina del club di Amsterdam. Tadic ha chiesto all'Ajax di darsi una mossa sul mercato e di iniziare a comprare top player per alzare la qualità della rosa, ritenuta da lui troppo bassa in questo momento. Un aut aut che, secondo Vi, potrebbe essere il preludio di una rescissione del contratto. Dusan è all'Ajax dal 2018 e vanta oltre 240 presenze con questo club. Il serbo ha messo a referto 10 o più gol e 10 o più assist nelle sue ultime sette stagioni, un contributo di qualità e quantità del quale i Lancieri potrebbero presto fare a meno.