Il tecnico dell'Ajax Erik ten Hag commenta in conferenza stampa il pareggio con la Juventus nell'andata dei quarti di Champions League: "Abbiamo giocato molto bene e abbiamo avuto tante opportunità con Ziyech, con van de Beek. E' stato un peccato prendere il gol allo scadere del primo tempo da Ronaldo: era al centro, davanti al portiere, non c'era nessuno in marcatura. Nella ripresa, poi, abbiamo avuto coraggio per vincere: Neres è stato bravo a sfruttare la sua grande opportunità e subito dopo c'è stata una fase con tante opportunità. Anche Douglas Costa ha avuto una chance, ma per la prossima settimana siamo positivi. Servirà ancora più aggressività, siamo fiduciosi. I cambi? Per come giocava la Juventus era meglio un mediano come Ekkelenkamp piuttosto che Huntelaar o Dolberg. Può fare anche il difensore. Ci servirà un buon risultato al ritorno per entrare alle semifinali, ma abbiamo il 100% di fiducia per la qualificazione anche se la Juventus sarà favorita per il ritorno".