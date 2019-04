L'Ajax si prepara alla sfida contro la Juventus. E lo fa con il sorriso. Pomeriggio di sole e di concentrazione al centro sportivo de Toekomst, mentre Ten Hag studia le mosse giuste per affrontare al meglio i bianconeri. A partire dal tridente d'attacco, che non cambia mai perché non avrebbe senso: Neres, Tadic, Ziyech. Amsterdam tutta si aspetta tanto dal loro estro e dalla loro rapidità, così come dalle geometrie della mediana: nella quale sì, ci sarà De Jong. Con lui Van de Beek e Schone. Veltman, De Ligt, Blind e Tagliafico in difesa. Onana, come sempre, tra i pali.