Il countdown è partito: Matthijs De Ligt è sempre più vicino alla Juventus. La conferma arriva anche da, allenatore dell'Ajax, che dal ritiro austriaco ha dichiarato: "La scorsa stagione, anche grazie alla nostra filosofia, alla squadra e ai giocatori stessi, De Jong e De Ligt sono diventati fenomeni, tanto da attirare l'attenzione delle big europee. Hanno qualità eccezionali. Prima dell'anno scorso, Frenkie non aveva mai guidato il nostro centrocampo, poi sappiamo tutti com'è andata. Alla fine è diventato indispensabile per l'Ajax e per l'Olanda, non vedo per cui non possa accadere ad un altro giocatore quest'anno.".A Torino, l'attesa per il difensore è già molto viva. Nelle prossime ore, infatti, il giocatore sbarcherà a Caselle e sosterrà le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri per una cifra di 12 milioni annui. Spunta un retroscena, intanto, dalla Spagna: secondo quanto riporta il Mundo Deportivo,, ma l'accordo con la Juve era ormai totale.