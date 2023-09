Louis van Gaal non sarà il prossimo allenatore dell'Ajax. Dopo l'addio di Sven Mislintat, ormai ex direttore tecnico dei lancieri, pure il tecnico Maurice Steijn è in discussione. I tifosi hanno invocato il nome dell'olandese per rimettere in carreggiata il club di club di Amsterdam, ma lui ha chiarito che non ha intenzione di ricoprire quell'incarico: "La mia salute viene prima di tutto. Non mi piace più essere l'allenatore di un club. Una nazionale? Dipende da molti fattori".