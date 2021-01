Bonjour @HallerSeb



Welcome our new striker in the comments!#CestSébastien — AFC Ajax (@AFCAjax) January 8, 2021

L'attaccante francese, ex compagno diall'Eintracht Francoforte, è un nuovo giocatore dei Lancieri. E non è un acquisto qualunque quello degli olandesi,Non nuovo dell'Eredivisie Haller, visto che ha giocato 6 anni fa in Olanda con la maglia dell', indosserà la maglia numero 22, quella che, fino alla passata stagione, indossava Ziyech, finito al Chelsea in estate.