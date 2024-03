Ajax, UFFICIALE: rinnova un obiettivo dell'Inter

Jorrel Hato sarà ancora un calciatore dell'Ajax. Come annunciato dal club olandese sul proprio sito ufficiale, il difensore classe 2006 ha prolungato il suo contratto fino al 2028. Di seguito il testo integrale del comunicato:



"L'Ajax e Jorrel Hato hanno raggiunto un accordo per un nuovo contratto. Il nuovo contratto del difensore 18enne durerà fino al 30 giugno 2028. Il suo vecchio contratto durerà fino alla metà del 2025. Hato gioca nelle giovanili dell'Ajax dall'estate del 2018, quando è arrivato dalle giovanili dello Sparta Rotterdam. L'11 gennaio 2023 ha esordito in prima squadra durante la partita di Coppa d'Olanda tra FC Den Bosch e Ajax (0-2). Il nazionale ha collezionato finora 52 presenze con la prima squadra dell'Ajax, segnando una volta"