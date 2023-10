Louis van Gaal torna all'Ajax. Non in panchina, ma da consulente. L'ex CT dell'Olanda aiuterà il club a uscire dalla crisi ed è da ieri un nuovo membro del consiglio di sorveglianza del club. Si occuperà "delle questioni tecniche". Queste le sue parole: "Voglio aiutare l'Ajax. Attualmente trascorro gran parte della mia vita in Portogallo e questo può essere ben combinato con il mio ruolo di consulente esterno. Sono disposto a offrire le mie conoscenze calcistiche al Consiglio di Sorveglianza. Dobbiamo ritrovare la via per tornare al vertice e tutti dobbiamo contribuire".