Dopo la partita contro il Feyenoord che è sfociata in tumulto e scontri, l'Ajax ha ricevuto le sanzioni da parte della Lega calcio olandese.



"La procura della KNVB ha avviato un'indagine preliminare sugli incidenti pirotecnici all'interno dello stadio. Successivamente è stata avanzata un'offerta transattiva che il club ha accettato. La proposta transattiva prevede che il primo anello Sud rimanga vuoto durante la partita Ajax-Vitesse e che gli abbonati di questo settore non possano accedere allo stadio. Inoltre, l'Ajax sarà multato di 25.000 euro. Resta in vigore anche la sospensione della pena per una partita senza pubblico che l'Ajax aveva ancora a causa di un precedente incidente pirotecnico contro il Feyenoord nel 2022".