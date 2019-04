Edwin van der Sar, amministratore delegato dell'Ajax, parla a Sky Sport prima della sfida con la Juventus, andata dei quarti di Champions League: "La mia emozione è per l'Ajax, è una partita molto importante. Peccato aver giocato solo due anni alla Juve. Speriamo sia una bella partita, è importante per noi e per loro. Arrivare qui per l'Ajax è importante, i nostri giocatori sono giovani, ma hanno già giocato l'Europa League 2 anni fa. E' difficile giocare contro la Juve che ha esperienza, ma abbiamo già vinto con il Real Madrid. Vogliamo dimostrare qual è il nostro calcio. Questa squadra come quella di Davids e gli altri? E' la storia dell'Ajax, negli anni con Cruyff, van Basten, Seedorf, io e tutti gli altri. Noi vogliamo tornare in vetta al calcio europeo nei prossimi anni, questo è il nostro obiettivo".