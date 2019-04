Ci pensa Hakim Ziyech a suonare la carica in casa Ajax. Grazie anche ad un sostenitore eccellente come Mehdi Benatia: "Abbiamo parlato, dice che noi giochiamo un bel calcio e che siamo molto forti, quindi che tutto è possibile. Ha detto che possiamo battere la Juve. Ronaldo? Spero che giochi, vogliamo affrontare i migliori. Il caso Kean? Non voglio parlare di queste cose".



E' ottimista Ziyech, lo è anche il suo tecnico Ten Hag. Che recupera De Jong: "Sta bene, decideremo dopo gli ultimi allenamenti. Sono contento recuperi Ronaldo, vogliamo giocare contro i migliori. Chiellini? E' importantissimo, ma la Juve ha tanti giocatori che possono sostituirlo, ma di sicuro uno con la sua esperienza mancherà. Domani faremo del nostro meglio per battere la Juve, è una squadra esperta con un allenatore esperto che può giocare con moduli diversi. De Jong e De Ligt? Sono giocatori straordinari che possono giocare in qualsiasi club al mondo, ma noi vorremmo tenere tutti perché anche l'anno prossimo puntiamo a fare bene in Europa"