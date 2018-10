Il talento dell'Ajax Hakim Ziyech, obiettivo di Roma e Arsenal, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Nos: “Non avevo preso in considerazione l’idea di rimanere, ma sono qui. Tutti i pezzi del puzzle ora sono a posto, giochiamo bene insieme e questo è bello da vedere. Mi diverto molto con i miei compagni di squadra ogni giorno, è la cosa più importante per me. Sappiamo tutti che ci sono grandi talenti e squadre molto interessate. E c'è la possibilità che questa squadra non sia più insieme l'anno prossimo. Il calcio è strano e domani all’improvviso potrebbe essere tutto diverso”.