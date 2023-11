العين ينهي تعاقده مع ألفريد شرودر بالتراضي #نادي_العين pic.twitter.com/IeiPWjFmQB — نادي العين (@alainfcae) November 8, 2023

E' già finita l'avventura disulla panchina dell': il club degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato oggi di aver risolto di comune accordo il contratto con l'ex tecnico dell'Ajax, in carica dal primo luglio. Il terzo posto alle spalle di Al-Wasl e Al-Ahli non è bastato per appianare le divergenze tra l'allenatore e la dirigenza, come confermato dallo stesso club nel comunicato ufficiale: "L'Al-Ain annuncia che ha raggiunto un accordo consensuale con il tecnico olandese Alfred Schreuder per la risoluzione del contratto. Questa decisione è stata presa a causa della divergenza di vedute tra il tecnico e il suo staff e il modo di lavorare del nostro club. L'Al-Ain vuole esprimere il suo sincero ringraziamento e apprezzamento nei confronti di Schreuder per gli sforzi profusi durante questi mesi e gli augura i migliori successi per il futuro. L'Al-Ain annuncerà il nome del nuovo tecnico nelle prossime ore".