La notizia ha fatto il giro del mondo del pallone ieri, per poi essere sviscerata e confermata in ogni sua sfaccettatura, con tanto di post di auguri da parte di Mohammed Bin Mahfoodh Al Ardhi, il presidente di Investcorp, che vuole rilevare il Milan con un miliardo di ottime ragioni per indurre Elliott a cedere. Vediamo nella nostra gallery di scoprire qualche curiosità in più sul numero uno del fondo del Bahrein.



Sfoglia la gallery in basso per saperne di più!