Ferran Torres, Ansu Fati, Franck Kessié e Jordi Alba. Sono questi i quattro calciatori che avranno il via libera dal Barcellona per ascoltare le offerte di altre società. Sacrifici necessari per rientrare nei parametri del fair play finanziario imposto da LaLiga e permettere al club catalano di inseguire gli obiettivi del prossimo mercato, Lionel Messi e Bernardo Silva su tutti.