Arrivato dalla Juventus a gennaio, il difensore dell'Al-Duhail Medhi Benatia si presenta sul sito ufficiale del club: "Ho giocato in grandi squadre come Bayern Monaco, Roma e Juventus, ho vinto molti titoli con loro. Ora voglio vincere la Coppa d'Asia in compagnia dell'Al-Duhail. Voglio che tutti rispettino la mia decisione, voglio che i miei figli crescano in un ambiente islamico: sarei potuto andare negli Emirati o in Arabia Saudita, ma ho scelto il Qatar. Se influirà sulla nazionale? Ci sono molti giocatori che si sono trasferiti nel Golfo e continuano ad avere la fiducia del coach. Renard mi conosce bene, se vedrà che non sono più in grado di giocare in nazionale, rispetterò la sua scelta".