Il giornalista arabo ha dichiarato a Tuttosport: "Confermo che. Investcorp è una società con diversi investitori, tra cui Mubadala Investment Company che ne detiene il 20%, fondata nel 1982 dal defunto Nemir Kirdar. Tra i successi più prestigiosi del fondo c'è quello di aver riportato al successo Gucci quando era vicina alla bancarotta".- "Ora il suo(in foto, ndr), un uomo speciale con grandissimi obiettivi, amante del calcio e della Sardegna, dove è stato spesso in vacanza. La nostra comunità conosce molto bene il fondo, sanno che ha davanti un grande e prosperoso futuro, dato cheIl profitto successivo di Investcorp arriverà sviluppando la squadra e ottenendo successi locali e internazionali. Sarà fondamentale avere un proprio stadio per godere di enormi ricavi annuali, come avviene per gli altri top club del mondo".- "Il fondo ha diversi asset sparsi in giro per il mondo, che attualmente vengono gestiti con positività. Tempo fa è stata presa la decisione di acquisire un club calcistico come nuova risorsa da aggiungere al portafoglio. AdessoGuardate invece quanto costano i club della Premier League, i prezzi sono altissimi. Pensate al Manchester United (circa 5,5 miliardi di euro, ndr) e capirete perché al momento l'Inter è un'opzione molto attraente. Come probabilmente lo era anche il Milan, ma con Elliott non si è arrivati alla conclusione".ai nerazzurri. Qui nei Paesi arabi ci sono davvero tantissimi veri interisti che seguono con passione la squadra.per raggiungere gli obiettivi prefissati".