Andrea Stramaccioni non è più l'allenatore dell'Al Gharafa. A comunicarlo è lo stesso club qatariota, che su Twitter ha voluto ringraziare il tecnico ex Inter "per tutti gli sforzi che ha fatto per la società nel periodo in cui ha ricoperto questo incarico, augurandogli tutto il successo". Al suo posto è stato preso Pedro Martins, ex allenatore dell'Olympiacos,