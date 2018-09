Mercato chiuso? Macché. E non soltanto perché le grandi squadre sono già al lavoro per programmare le prossime sessioni o quantomeno per continuare a visionare i talenti nel proprio mirino. Ma perché c'è ancora chi potrà attingere dagli svincolati per sopperire ad alcune lacune dettate dalle cessioni di fine mercato o per rimediare a qualche infortunio. È il caso ad esempio di Roma o Villarreal, ultime due squadre associate al profilo di Claudio Marchisio, a questo punto pezzo forte del mercato degli svincolati sul panorama internazionale. Restano saldamente in corsa ad esempio le ipotesi portoghesi Sporting Lisbona e soprattutto Porto, attualmente in pole position al fianco dello Zenit. Ma è lo stesso Marchisio a continuare a prendere tempo in attesa di prendere la giusta decisione, che dovrebbe in ogni caso arrivare durante la sosta.



ROMA – La voce rimbalza dalla Capitale. Marchisio-Roma non è solo un gossip di mercato. La rosa giallorossa ha visto la partenza repentina di Kevin Strootman negli scorsi giorni, un buco ora c'è e Marchisio avrebbe esperienza e caratteristiche per colmarlo. Il contatto c'è stato, l'entourage del giocatore non lo smentisce mentre prevale molta più prudenza in casa Roma. Senza dimenticare quella promessa del Principino, detta e ribadita: in Italia mai con una maglia che non sia quella della Juve.



VILLARREAL – Se la pista romana è nata già tra mille complicazioni, molto concreta è la proposta del Villarreal. Gli spagnoli sono pronti a fare sul serio, insidiando da vicino chi si è mosso in anticipo come Porto e Zenit appunto. La proposta è arrivata proprio in queste ore sul tavolo dell'entourage di Marchisio, il Villarreal proprio ieri sera ha visto infortunarsi Santiago Caseres e teme di doverne fare a meno per molto tempo. Motivo che ha spinto il club a prendere immediatamente contatti per Marchisio. E il Principino? Prende nota, riflette. A breve il verdetto.