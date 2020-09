L'Al Hilal, squadra saudita in cui milita Sebastian Giovinco, ha 15 giocatori positivi al coronavirus, tra i quali c'è anche la Formica Atomica. E per scendere in campo nella Champions asiatica, competizione di cui sono i detentori, contro lo Shabab Al Ahli Dubai, la squadra di Lucescu jr è costretta a scendere in campo con molte riserve e tre portieri, due dei quali, ovviamente, vestiranno i panni dei giocatori di movimento. Un po' come se il Bayern Monaco, al primo turno in Champions, dovesse affidarsi a Neuer tra i pali e Nubel e Ulreich a supporto di Lewandowski.