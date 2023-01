Cristiano Ronaldo contro Messi. Ancora, di nuovo. Dalla Spagna a Riyadh, dove si sta giocando un'amichevole tra il Psg di Leo e una selezione di All-Star del campionato arabo tra le quali c'è - chiaramente - anche CR7. Per l'occasione il portoghese ha segnato la prima rete in Arabia Saudita, su calcio di rigore, proprio davanti al suo rivale di sempre. Per una sfida che non finirà mai.



