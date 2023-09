Intervistato da OGlobo in Brasile, l'attaccante dell'Al-Hilal Neymar Jr ha raccontato un progetto per il suo futuro che sta facendo sognare il paese inter. Neymar ha svelato il desiderio di tornare al Santos.



"Tornerò a giocare nel Santos. Non ho mai smesso di seguirlo e l'ho detto anche quando sono andato via, che un giorno sarei tornato. So che metto pressione, ma voglio farlo".