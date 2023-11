Neymar è di nuovo al centro dei dibattiti in Arabia. Il media saudita Arriyadiyah, che spiega di aver avuto contatti con fonti vicine al club, rivela che l'Al-Hilal ha fatto una scelta molto importante. Si apprende così che la dirigenza del club ha deciso di sospendere temporaneamente il tesseramento del brasiliano in prima squadra. Questo provvedimento sarà effettivo da quest’inverno. Un terzino sinistro, che sarà ingaggiato a gennaio, lo sostituirà nella lista della squadra saudita, visto che c'è una quota di stranieri da rispettare per squadra e Neymar quindi prende posto mentre è infortunato. L'allenatore Jorge Jesus e la dirigenza hanno preso insieme questa decisione.