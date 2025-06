Al Hilal-Pachuca: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

L'si gioca le ultime possibilità di andare agli ottavi di finale: sfida alnella terza e ultima giornata della fase a gironi delAl Geodis Park di Nashville i sauditi di Simone Inzaghi affrontano i messicani, già aritmeticamente eliminati, nell'ultima giornata del gruppo H. A guidare il raggruppamento con 4 punti sono Salisburgo e Real Madrid, avversari nell'altro incontro, mentre l'Al Hilal è terzo con due punti: per la formazione araba la vittoria è l'unico risultato possibile per sperare nell'accesso alla fase a eliminazione diretta della competizione FIFA.

Al Hilal-Pachuca: venerdì 27 giugno 2025: 03.00 italiane: DAZN: DAZN: Bounou; Cancelo, Tambakti, Koulibaly, Renan Lodi; Milinkovic-Savic, Ruben Neves, N. Al Dawsari; Malcom, Marcos Leonardo, S. Al Dawsari.. Simone Inzaghi.

: Moreno; Bauermann, Gonzalez, Pereira, Rodriguez; Palavecino, Bautista, Montiel; Dominguez, Rondon, Kenedy.. Lozano.- La sfida tra Al Hilal e Pachuca si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.- Al Hilal-Pachuca sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

- La telecronaca della partita su DAZN è affidata a Orazio Accomando.