L'Al-Hilal non si vuole fermare qui e punta anche Marco Verratti. Il centrocampista azzurro non è ancora del tutto convinto di lasciare il PSG mentre il club parigino non aspetta altro che liberarsi del suo pesante ingaggio a bilancio. A convincere l'ex Pescara ci sta provando Neymar, suo precedente compagno di squadra e neo acquisto saudita.