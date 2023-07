L'Al Hilal non molla e oggi si sente più vicino all'accordo con l'allenatore del Salisburgo Matthias Jaissle. Dopo il rifiuto definitivo del tecnico del Fulham Marco Silva e un primo "no" da parte dell'austriaco, il club saudita non si è arreso e la trattativa precede spedita. Lo riferisce Fabrizio Romano.