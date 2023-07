Ci si aspettava che gli emissari del club saudita andassero a chiudere – o almeno a provare a convincere – Kylian Mbappé ad accettare la miliardaria proposta da 700 milioni di euro di ingaggio per un contratto annuale, più 300 milioni da far recapitare direttamente nelle casse del Paris Saint-Germain. Missione fallita: Mbappé non ha voluto nemmeno incontrare, infatti, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano,Le due società stanno preparando tutta la documentazione necessaria per finalizzare l’operazione. Dopo 11 anni, la carriera a Parigi di Marco Verratti sta per giungere alla fine, cominciando, al contempo, una nuova avventura nell’El Dorado del calcio mondiale.