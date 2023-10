Karim Benzema ha lasciato il Real Madrid per l'Al-Ittihad e in un'intervista ad As il Pallone d'Oro in carica racconta il passaggio in Arabia Saudita: "Come musulmano, quando sei a La Mecca ti senti in pace, è un posto eccezionale. E io sono in pace. Mi hanno accolto a braccia aperte e mi sono sentito subito amato. Quando è iniziato il progetto calcio in Arabia Saudita, sembrava enorme sotto ogni aspetto. Volevo farne parte e aiutare il calcio a progredire in questo Paese. Qui c'è tantissima passione e sono contento del livello del gioco. Sono davvero sorpreso perché in Europa non vediamo molte partite di calcio di qui".



REAL MADRID - "Sono molto felice e orgoglioso di tutto quello che ho fatto e vinto con il Real Madrid, ma penso che per me sia stato un buon momento per provare un nuovo cambiamento nella mia vita dopo tutto quello che avevo già vinto a Madrid".