Sekou Sanogo è stato per diversi anni protagonista con lo Young Boys. Un campionato vinto, una Champions League giocata da protagonista. Tanto che il centrocampista ivoriano era stato vicinissimo alla Roma nel mercato di gennaio ma poi scelse l'Al ittihad. Il rapporto con il club saudita si è incrinato tanto che Sanogo ha rescisso il suo contratto con loro venerdì scorso e adesso rappresenta una grande occasione per tanti club che hanno bisogno di un centrocampista dalla fisicità prorompente. Il suo agente Gianluca Di Domenico: "Vogliamo difendere i suoi diritti davanti alla Fifa, di più non posso dire ora". Alla base della risoluzione ci sarebbe il mancato rispetto delle norme Fifa.