Ogni tanto, del tutto ingiustamente, qualcuno si permette di affibbiare l’etichetta di dilettanti ai dirigenti di club del nostro calcio. Premesso che spesso il dilettante deve fare meglio dei professionisti per costruire squadre vincenti a prezzi modici, non è vero per nulla che chi ha fatto la gavetta ed è poi passato tra i professionisti resti un dilettante.- da non confondere con il dilettantismo che è cosa buona e formativa -Negli ultimi anni,é, ben sapendo che il calciatore non avrebbe potuto restituire neanche un decimo di quel che veniva pagato.Tutto questo, naturalmente, per non perdere Mbappé a zero alla prossima scadenza del contratto, cioé il 2024(linea dura che hanno provato ad adottare con il beneplacito di Luis Enrique),, andando a giocare in un campionato che attualmente è forse meno competitivo della serie C.Invece Mbappé, come quasi tutte le persone intelligenti, sa che in Arabia, seppur per un anno, interromperebbe la sua carriera, mentre a Parigi, per necessità o per non cedere all’autolesionismo, uno spazio se lo riprenderà.