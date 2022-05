Il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi ha preso la parola, al fianco di Kylian Mbappé, per analizzare e spiegare tutti i passaggi che hanno portato la rinnovo di contratto del campione francese: "Ha un ruolo molto importante per i giovani e per la Francia. Il miglior giocatore del mondo resta qui, il suo sogno e il suo obiettivo sono stati sempre quello di restare e vincere con noi. La scorsa settimana pensavamo di averlo perso ma abbiamo creato un legame forte e speciale con lui. Non eravamo sicuri ma abbiamo sempre creduto in Kylian, nella sua famiglia. I soldi? In Spagna gli avrebbero dato di più".



Poi il numero uno del club campione di Francia ha ribattuto agli attacchi dei giorni scorsi del presidente della Liga Javier Tebas, che ha denunciato il PSG alla Uefa per una presunta violazione del Fair Play Finanziario: "Ho grande rispetto per il campionato spagnolo, ma anche noi lo pretendiamo. Credo che Tebas abbia paura che la Ligue 1 effettui il sorpasso sulla Liga, che non è più quella di tre anni fa".