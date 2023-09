E’ un Nasser Al-Khelaifi pungente e velenoso quello che al media polacco Meczyki si è soffermato su diversi temi, in primis sul famigerato progetto della Superlega ed il coinvolgimento dei club spagnoli - Barcellona e Real Madrid - in merito. “Non sono contro di loro e non voglio escludere nessuno”, ha dichiarato il presidente del Paris Saint-Germain e numero uno dell’ECA. “Sono contro i conflitti ed i contrasti. Ne ho parlato recentemente pure con Joan Laporta: se vogliono una guerra, che se la facciano tra di loro. Oggi la Superlega è soltanto uno scherzo”, ha aggiunto.



FIDUCIA PER MBAPPE' - Al-Khelaifi si è poi soffermato sul mercato ed è tornato a parlare del futuro di Kylian Mbappé, tormentone di un’estate risoltosi col reintegro in squadra del campione francese e l’apertura ad un rinnovo del contratto in scadenza nel 2024: “E’ un nostro calciatore. Adora il club ed è fantastico. Siamo contenti di avere qui Mbappé e… lo avremo ancora”. Parole che fanno trasparire una certa fiducia circa un nuovo prolungamento dell’attuale accordo, magari con la promessa di una cessione ad una cifra concordata in un futuro prossimo.