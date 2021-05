Kylian Mbappé resterà al PSG. Parola del presidente Nasser Al-Khelaifi, che a Canal+ spiega: "E' stata l'ultima partita di Mbappé con il PSG? No, mai nella vita. Kylian è un giocatore del PSG e resterà al PSG. Abbiamo già una bella squadra, che certamente dobbiamo rinforzare. Alcuni ruoli devono essere rinforzati. Vedremo con Leonardo e l'allenatore. Vedremo sul mercato. Con il Covid non è facile, ma ovviamente vogliamo rafforzare la squadra. Non siamo bloccati, se avremo la possibilità faremo buone cose per migliorare la squadra. Siamo un progetto ambizioso e avremo ambizioni quest'estate. Anche dal punto di vista finanziario".