Intervistato da Le Parisien, il presidente del Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaifi ha parlato anche di mercato: "Mbappé e Neymar rimarranno certamente con noi. Qui non si tratta di 100%, rimangono al 2000 per cento. Secondo alcuni mezzi di informazione francesi, saremmo costretti a vendere uno dei due, ma io posso affermare che entrambi non partiranno. Il Fair Play Finanziario? Non ci obbliga in alcun modo a privarci delle nostre stelle". Una risposta perentoria e importante nei confronti di quei rumors che vogliono la Juve sulle tracce dell'attaccante classe '98 e Neymar sempre nel mirino di Barcellona e Real Madrid.