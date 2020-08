"Tutti dicevano che non eravamo pronti per la Champions, ma abbiamo dimostrato il contrario". Nasser Al Khelaifi, presidente del Psg, a RMC si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Neymar è uno dei cinque più forti al mondo, è stato l'uomo partita. E sono sicuro che lui e Mbappè rimarranno con noi". Poi ha continuato: "Il Psg ha controllato la partita nel secondo tempo. Avevamo bisogno di questa partita per andare oltre. È la nostra prima semifinale, non era facile arrivarci. Da domani dovremo concentrarci sulla semifinale. Non stiamo ancora pensando alla finale, c'è un altro passo prima".