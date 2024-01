Al-Khelaifi: 'Non lo nascondo, voglio che Mbappé rimanga. Il PSG è il miglior club per lui'

Redazione CM

Il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, ha rilasciato un'intervista a RMC Sport. Tra i vari temi trattati dal numero uno parigino, ovviamente grande spazio è stato dato alla situazione che circonda Kylian Mbappé. Il PSG vuole prolungare il suo contratto, visto che, dal 1° gennaio, il numero 7 francese è libero di negoziare con altre squadre. Il suo accordo, infatti, scade il prossimo giugno e il Real Madrid ha già sondato il terreno per ingaggiarlo a fine stagione. Su questo argomento, nel programma Rothen s'enflamme, il patron qatariota ha fatto un'osservazione ben precisa.



MBAPPE’ - "Non ho intenzione di nasconderlo. Ovviamente voglio che Kylian rimanga, questo è certo. È il miglior giocatore del mondo e il miglior club per Kylian è il Parigi. Lui è al centro di tutto".



PARIGI E LA VENDITA DELLO STADIO - "Non vuole che lo compriamo perché siamo qatarioti. È solo che noi siamo il Qatar, siamo arabi. Non so nemmeno se sia legale dirlo. Non si può dire così, è molto grave".



