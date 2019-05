Per la prima volta nella storia, una proprietà qatariota potrebbe sbarcare nel calcio inglese. Secondo quanto riporta il Financial Times, infatti, il Qatar Sports Investment sarebbe uno dei sei soggetti che avrebbe avviato delle trattative per l'acquisto di alcune quote del Leeds. Numero uno del QSI è Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain e recentemente accostato alla Roma. Un portavoce ha dichiarato alla testata statunitense che il mercato inglese è in cima alla lista delle nuove opportunità da cogliere. Tuttavia, viene specificato come un eventuale accordo non porterebbe ad investire subito in maniera massiccia sul mercato, andando a violare i paletti del Financial Fair Play. Una soluzione alternativa potrebbe invece essere quella di finanziare l'attuale presidente Radrizzani per comprare un nuovo club europeo, creando così una rete di club e aggirando le normative del FFP.