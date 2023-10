Dalla Champions al campionato, con umori diametralmente opposti. Il Maradona Stadium si prepara domenica sera a diventare l'epicentro del calcio italiano in occasione del confronto tra Napoli e Milan, un match ad alta tensione emotiva e che promette calcio d’alta quota. Quarta e seconda, quindi, a confronto. Quattro i punti che dividono le due formazioni che ambiscono a continuare a far sentire il loro fiato sul collo della capolista. La decima giornata di serie A, domenica sera con fischio d’avvio alle 20:45, ci regalerà, dunque, una partita da non perdere tra due compagini che si sfideranno in uno scontro che potrebbe avere un impatto significativo sul destino della loro stagione. Il Napoli è reduce da una serie di risultati positivi e, con la recente vittoria in Champions League contro il Braga, scenderà in campo rinfrancato anche dalla convincente vittoria per 3-1 contro il Verona, grazie ai gol di Politano e la doppietta di Kvaratskhelia. Differente stato d’animo, invece, per il Milan che torna in campo dopo la scoppola di Parigi contro il Psg ed il passo falso casalingo contro una Juventus, il secondo stop stagionale contro una diretta concorrente. Ora l’Inter è lì davanti con un punto in più dei rossoneri che non possono permettersi ulteriori passi falsi. Il bilancio dei precedenti rincuorano i rossoneri che su 173 gare disputate hanno vinto 69 volte, pareggiato 53 e perso 51 partite tra serie A, Coppa Italia, Champions League e Divisione. Sono stati 150 nella massima divisione, invece, i confronti sinora disputati con il Napoli che ne ha vinti 45, pareggiato 48 e perso 57. Un rinfrancato Rudi Garcia per l’occasione potrebbe schierare il tridente offensivo composto da Raspadori al centro, affiancato da Politano e Kvaratskhelia. A centrocampo, Cajuste farà coppia con Lobotka e Zielinski. In difesa, Rrahmani e Natan saranno al centro, con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. In porta fiducia incondizionata a Meret. Stefano Pioli, invece, dovrebbe schierare il Milan con un modulo 4-3-3. In attacco probabilmente riproporrà Pulisic e Leao per affiancare Giroud. A centrocampo potrebbe dar fiducia a Loftus-Cheek, con Adli in regia e Reijnders proposto sul versante centro-sinistro. In difesa, Kalulu e Tomori saranno i centrali, con Calabria e Theo Hernandez sulle fasce. Tra i pali fiducia a Maignan. Padroni casa favoriti ma non troppo sulla lavagna che propone sulla lavagna l’1 alto a 2,20, l’X a 3.40 e con il 2 rossonero a 3,20. Attenzionato anche questa volta, tra i probabili primi o ultimi marcatori del confronto, Giroud sempre prima proposta ma questa volta a 7,75, a seguire Simeone a 8,00, Kvaratskhelia a 8,25, Raspadori a 8,50, Politano a 9,00, Gaetano e Leao a 9,50 e poi gli altri.