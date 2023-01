Il primo scontro settimanale di tre in programma (due di Primavera, uno di Serie A) che vedrà Juventus e Napoli scontrarsi in campo ha visto la Primavera napoletana imporsi ed eliminare i bianconeri negli ottavi di finale di Coppa Italia. A Vinovo, davanti agli occhi dell'ex-Presidente Andrea Agnelli (presente a bordo campo) i ragazzi di Paolo Montero passano in vantaggio con il baby talento Yildiz, ma poi rimangono in 10 uomini per l'espulsione di Rouhi che concede spazi agli avversari allenati da Frustalupi fino al pareggio per 1-1 di Rossi.



Un pari che regge anche nei tempi supplementari e manda la sfida ai rigori dove il portierino Turi si erge a protagonista parando i tiri di Doratiotto e Domanico ed eliminando la Juve. Il Napoli vola invece ai quarti di finale dove affronterà la Roma che ha battuto invece il Lecce ai calci di rigore.