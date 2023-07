Stanno facendo parlare enormemente per i colpi in entrata, ma c'è pure chi lascia i club sauditi. In particolare l'Al Nassr, attualmente in trattativa con l'Inter per rilevare Marcelo Brozovic. A salutare il club di Cristiano Ronaldo sono due ex conoscenze del calcio europeo: Luiz Gustavo, centrocampista ex Wolfsburg, e il difensore Alvaro Gonzalez, il quale ha vestito tra le altre la maglia del Marsiglia.