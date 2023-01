L'acquisto dell'anno l'ha fatto l'Al Nassr quando ha annunciato Cristiano Ronaldo e ora è l'allenatore dei gialloblù, Rudi Garcia, a goderselo. “Lui è più di un calciatore. Per Al-Nassr, ma anche per tutta l’Arabia Saudita e l’intero Paese, è straordinario che uno sportivo come Cristiano venga a giocare qui. Ma non è la prima volta che il Paese ospita fenomeni sportivi così importanti”, ha detto alla Gazzetta dello Sport.



“Credo si possa paragonarlo a quando Pelé accettò di giocare nel New York Cosmos. Il suo arrivò nella Nasl fu un evento unico, che andò ben oltre il mondo del calcio. E ora ci interessa che si diverta, perché il nostro desiderio è che rimanga il più a lungo possibile. Il mio obiettivo è che veramente si trovi bene nel club. Il suo arrivo dimostra che l’Al Nassr e questo Paese sono capaci di fare grandi cose”.