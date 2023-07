La Fifa sta spingendo per bloccare il mercato dell'Al Nassr dato il mancato pagamento di alcuni bonus al Leicester per l'affare Musa. Nonostante i rumors che rimbalzano dall'Inghilterra secondo il Telegraph l'eventuale sentenza non inciderà sui colpi già conclusi con la cessione ad esempio di Marcelo Brozovic dall'Inter che non è in pericolo.