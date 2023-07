L'Al Nassr non può acquistare e quindi registrare altri nuovi calciatori. Il club di Cristiano Ronaldo e ormai anche di Marcelo Brozovic, ha ricevuto dalla Fifa la più grande delle sanzioni in segiuto al mancato pagamento di alcuni bonus da corrispondere al Leicester. Si tratta del blocco del mercato, una sanzione che si può annullare ripianando il debito con il club inglese.



La conferma è arrivata all'Adnkronos da un portavoce della Fifa che in merito al momentaneo blocco del mercato del club saudita ha confermato che: "Al club Al-Nassr è attualmente impedito di registrare nuovi giocatori a causa di debiti insoluti. I relativi divieti saranno revocati immediatamente dopo la conferma della liquidazione dei debiti da parte dei creditori interessati"