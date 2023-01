Prima giornata da giocatore dell'Al-Nassr per Cristiano Ronaldo, che tra due giorni potrebbe debuttare con la nuova maglia nella gara con l'Al Taee. Intanto CR7 è stato presentato alla stampa all'interno di uno stadio sold out che pochi minuti prima dell'inizio della conferenza intonava cori per il portoghese.



LE PAROLE DI RONALDO



ADDIO EUROPA - "Mi sento bene, sono felice di questa scelta. In Europa ho vinto tutto e ho giocato per i migliori club, il mio lavoro lì era finito. Adesso sono pronto per una nuova sfida e sono grato all'Al-Nassr per questa opportunità".



RETROSCENA - "Essere qui per me è un'occasione per cambiare la mentalità di tante persone. Ho avuto molte offerte dall'Europa, dal Brasile e dall'Australia, ma avevo dato la mia parola all'Al-Nassr. Questo Paese è fantastico. C'è chi non conosce il calcio qui in Arabia, ma io ho accettato questa sfida perché voglio che quando me andrò ci sia un'altra prospettiva".



OBIETTIVO - "Molte persone dicono che il livello del calcio qui è basso, ma in realtà si è evoluto e non sono qui per la fine della mia carriera. Non penso a quello che dice la gente, ho fatto una scelta e sono contento di essere qui. Ho visto alcune partite e posso dirvi che è un campionato competitivo. Le critiche per il mio arrivo all'Al-Nassr? Ho battuto ogni record in ogni campionato, voglio farlo anche qui. Sono abituato a battere record".



