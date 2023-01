L’Al-Nassr non vuole fermarsi. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, il club saudita ha messo nel mirino il capitano del Borussia Dortmund Marco Reus, in scadenza di contratto con i gialloneri il prossimo giugno. La squadra araba sta studiando la proposta: stipendio pari a 20 milioni di euro a stagione, ampiamente superiore ai 12 attualmente percepiti in Germania.