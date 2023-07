E' notizia di questi giorni il blocco al mercato imposto da parte della FIFA all'Al-Nassr , la squadra di Cristiano Ronaldo che recentemente ha comprato il croato Marcelodall'Inter per 18 milioni di euro. Affare fatto, ma tra le operazioni congelate, secondo gli spagnoli di Mundo Deportivo,, che allo stato attuale non potrebbe scendere in campo con la nuova maglia prima del gennaio del 2025.La posizione dell'Inter è di assoluta tranquillità: la questione è ormai tra gli arabi e la FIFA,. Il problema è tutto dell'Al-Nassr, che rischia così di subire un danno gravissimo a causa di poche centinaia di migliaia di sterline non saldate al Leicester che reclama un bonus sull'accordo per il nigeriano Ahmed Musa, che non gioca neanche più in Arabia.Pagando.dal club gialloblù e permettere così di continuare nell'imponente mercato che sta venendo portato avanti con le altre tre società del fondo PIF.